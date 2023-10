PS5 + EA Sports FC 24: il bundle è in sconto con l’offerta Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare il bundle di PS5 Standard ed EA Sports FC 24. Lo sconto è di 113,99 euro, ossia del 18% rispetto al prezzo consigliato. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:ù

Il prezzo consigliato per questo prodotto è 619,99 euro. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma la differenza è di soli pochi euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il bundle include una console PlayStation 5 con un controller DualSense, un voucher per EA Sports FC 24 in versione completa e un voucher digitale per EA Sporta FC 24 Ultimate Team che comprende un pacchetto per i giocatori oro rari e tre icone giocatore prestito che non possono essere scambiate per cinque partite Ultimate Team.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.