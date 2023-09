PS5: annunciato il bundle con EA Sports FC 24

Sony ha annunciato ufficialmente l’arrivo del bundle con PS5 ed EA Sports FC 24 che sarà disponibile a partire dal 29 settembre 2023, ossia dal day one del gioco. Il pacchetto potrà essere acquistato e prenotato a partire dal 25 settembre sia tramite PlayStation Direct che presso i rivenditori aderenti. Al momento non è stato annunciato ancora il prezzo, ma recenti leak riferiscono che il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 619 euro.

Il pacchetto in questione include una console PlayStation 5 con un controller DualSense, un voucher per EA Sports FC 24 in versione completa e un voucher digitale per EA Sporta FC 24 Ultimate Team che comprende un pacchetto per i giocatori oro rari e tre icone giocatore prestito che non possono essere scambiate per cinque partite Ultimate Team.

Ma non è tutto, poiché quello con la console non è l’unico bundle in arrivo dedicato al gioco. Sony, infatti, ha svelato che sarà disponibile per l’acquisto anche un bundle con il solo DualSense ed EA Sports FC 24. Questo bundle comprende un controller, un voucher per il gioco completo di EA Sports FC 24 e un voucher digitale per EA Sports FC 24 Ultimate Team.