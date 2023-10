Lucca Comics & Games inaugura il torneo di calcio “Cthulhu CUP” by CMON

Lucca Comics & Games, nell’edizione Together (che si terrà dal primo al 5 novembre 2023) ha rafforzato e ampliato ulteriormente le collaborazioni con le diverse realtà locali. Mai come quest’anno infatti, enti e istituzioni lucchesi si sono rese parte attiva, dando vita ad una rete di attività culturali diffuse, attuate in sinergia, che vanno ad arricchire ulteriormente l’offerta del festival. Tra queste la “Cthulhu CUP” by CMON: la prima edizione del torneo di calcio targato Lucca Comics & Games.

Venerdì 3 novembre alle 19.00 lo stadio Porta Elisa (lo stadio della Lucchese) ospiterà la prima edizione della “Cthulhu Cup”, quadrangolare di calcio a cinque che vedrà sfidarsi disegnatori, appassionati, “professionisti” del gioco da tavolo e alcuni rappresentanti della Lucchese. In occasione dei 30 anni della sezione Games del festival, promosso da CMON e nato da un’idea di GiPi (nome d’arte di Gianni Pacinotti: fumettista, illustratore e regista), il primo Trofeo Cthulhu sarà ad ingresso libero (ovvero non è richiesto alcun biglietto, nemmeno quello di Lucca Comics & Games) fino ad esaurimento posti.

Quattro le squadre che si sfideranno: la Nazionale Fumettisti (sponsored by Coconino) che vede a disposizione del CT Davide Reviati una rosa di grandi artisti: Jacopo Masini, Simone Angelini, Antonio Pronostico, Fulvio Risuleo, Paolo Bacilieri, Oscar Glioti, Michele Petrucci, Paolo Castaldi, Martoz, Claudio Marinaccio e Lorenzo Coltellacci; la Boardgames All Star (sponsored by Asmodee) capitanati da Massimo Bianchini (anche CT, Asmodee Italia): Stefano De Carolis e Giulio Bartolo (Giochi Uniti), Simone Serrao, Giovanni Segala e Eugen Shabanaj (Mancalamaro), Matteo Cleri (Yas Games), Yuri Barbosa Fang (Asmodee Brasile), Gino Dario Padovani e Luca Cattini (Asmodee Italia); il Real Zigan (sponsored by CMON) che vede GiPi in qualità di presidente nonché fondatore della squadra composta da un gruppo di ragazzi di etnia Rom allenata da Enrico Zanchini: Ricky Hamidovic, Zinad Hamidovic, Bajro Hamidovic, Cristian Hamidovic, Richard Hamidovic, Islam Hamidovic, Mustafa Cizmic, Tony Hamidovic, Danilo Hamidovic; e la Lucca città del Fumetto e del Gioco (sponsored by Lucchese 1905) di cui è selezionatore lo stesso Nicola Lucchesi, non solo presidente di Lucca Crea, che ha selezionato tra i componenti della squadra: Giorgio Giusfredi, Fabio Valdambrini, Ray Lo Faso (AD Lucchese 1905), la storica bandiera Bruno Russo e tanti altri local heroes.

A dare il calcio di inizio, insieme al direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina, un grande del calcio Demetrio Albertini che ha legato la sua storia calcistica a quella del Milan e della Nazionale Italiana. Arbitrata da Manuela Nicolosi (https://www.instagram.com/manuelanicolosi_official/) e Alessandro Iuliano (https://www.instagram.com/arbitrino/), la Cthulhu CUP sarà commentata in diretta da Zona Fanta (https://www.instagram.com/zonafanta/).

CMON omaggerà il mito di Cthulhu (divinità demoniaca che attende il momento propizio per “tornare”, nata dalla penna dello scrittore H.P. Lovecraft nel 1928), anche attraverso dieci illustrazioni celebrative realizzate in esclusiva per CMON da disegnatori e fumettisti del calibro di Zerocalcare, Gipi, Marco Checchetto, Giuseppe Camuncoli, Adrian Smith, Paul Bonner, Karl Kopinski, Marko Djurdjevic, Daniel Zrom e Paolo Parente. Le dieci straordinarie litografie di Cthulhu andranno a comporre uno speciale portfolio “ART FROM BEYOND” in vendita esclusivamente durante la kermesse lucchese con una tiratura limitata di soli 250 pezzi (99 euro – formato 30,5 x 36,5). Tutte le illustrazioni saranno disponibili gratuitamente anche in formato cartolina per il pubblico. La cartolina di Gipi verrà distribuita esclusivamente durante la Cthulhu CUP allo Stadio Porta Elisa. La Lucchese 1905, infine, sarà presente anche a Villa Bottini con uno stand e mediante attività organizzate all’interno del giardino, dove sarà possibile tirare in porta contro uno dei portieri della squadra, e tutti coloro che riusciranno nell’impresa riceveranno uno speciale mattoncino Lego con il logo della Cthulhu Cup.

