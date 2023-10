Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 – Il regista annuncia più di 30 morti nel film

Il tasso di splatter in Winnie The Pooh: Blood and Honey è stato piuttosto elevato, ed anche per quanto riguarda Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 non ci si risparmierà, al punto che il regista Rhys Waterfield ha annunciato più di 30 morti nel film.

Ecco le sue parole:

Rispetto al primo film, tutto è migliorato enormemente. È un horror, di solito le persone vedono questi titoli per le scene di morte e per quegli elementi di questo genere, e noi abbiamo davvero alzato la posta. Se non ricordo male, l’ultima volta in cui ho fatto il conteggio ci stavano più di 30 morti nel film. Penso che sia almeno più di tre volte quello che aveva il primo film in termini di uccisioni, e ci sono vari massacri e cose del genere. Quindi c’è molto sangue.

Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 farà vedere un gruppo di ragazze in un camper che si sconteranno con Pooh e i suoi amici. Il film introdurrà anche nuovi personaggi del Bosco dei 100 Acri che non sono apparsi nel primo film, inclusi Gufo e Tigro. Da notare che Tigro è ancora protetto dalle leggi sul copyright, motivo per cui non è apparso nel primo film, ma quando Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 uscirà nel febbraio del 2024, il personaggio sarà di pubblico dominio.