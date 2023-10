Oppenheimer: per Christopher Nolan non è un biopic, perché i biopic sono “inutili”

Dopo il grandissimo successo di Oppenheimer, che è arrivato a guadagnare quasi un miliardo di dollari a livello mondiale, il regista Christopher Nolan ha parlato dell’impronta del titolo, dichiarando che, a suo parere, non si tratta di un biopic, bensì di un heist movie (un film da “rapina”).

Ecco le sue parole:

Il concetto di film biografico delude completamente come genere. Non è un genere utile. E io adoro lavorare con generi utili. E questo film è un heist movie applicato al Progetto Manhattan, e un drama da tribunale, applicato alle udienze sulla sicurezza. È molto utile osservare le convenzioni di questi generi e come possono attirare il pubblico, e offrirmi degli elementi da proporre per intrattenere.

Nolan ha sottolineato come il fatto che durante il film si crei una corsa verso la costruzione della bomba atomica, e che il tutto s’intrecci con una storia che finisce in tribunale, sono degli elementi che rendono Oppenheimer una produzione di grande intrattenimento per il pubblico.