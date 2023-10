Ghostrunner 2: Season Pass annunciato, ecco trailer e primi dettagli

505 Games e One More Level hanno annunciato l'arrivo del Season Pass di Ghostrunner 2 che introdurrà diversi nuovi contenuti post lancio.

505 Games e One More Level hanno annunciato l’arrivo del Season Pass di Ghostrunner 2 che introdurrà diversi contenuti dopo il lancio del gioco, tra cui in primis una nuova modalità chiamata Endless Moto. Per l’occasione, il team ha condiviso anche un trailer che presenta i contenuti del pass:

Il Season Pass sarà disponibile al prezzo di 19,99 euro e compreso all’interno della Brutal Edition in vendita a 69,99 euro. Tra i contenuti inclusi c’è la nuova modalità, in arrivo durante il corso del 2024, e quattro pacchetti cosmetici, ciascuno dei quali introdurrà ulteriori skin e personalizzazioni estetiche per le armi e gli equipaggiamenti dell’eroe. Di seguito trovate i dettagli sui contenuti del Season Pass di Ghostrunner 2 condivisi al momento:

Endless Modo Mote – Una nuovissima modalità di gioco scaricabile che uscirà nel 2024, con dettagli completi che verranno annunciati in seguito.

– Una nuovissima modalità di gioco scaricabile che uscirà nel 2024, con dettagli completi che verranno annunciati in seguito. Ice Pack – Uccidete i nemici a sangue freddo con il primo contenuto scaricabile in uscita il 7 dicembre, che contiene tre skin per la spada, tre skin per le mani e una skin per la moto con un tema gelido.

– Uccidete i nemici a sangue freddo con il primo contenuto scaricabile in uscita il 7 dicembre, che contiene tre skin per la spada, tre skin per le mani e una skin per la moto con un tema gelido. Pacchetti cosmetici aggiuntivi (x3) – Verranno pubblicati tre pacchetti cosmetici aggiuntivi, ciascuno contenente tre skin per la spada, tre skin per la mano e una skin per la moto.

Vi ricordiamo che Ghostrunner 2 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 26 ottobre 2023.