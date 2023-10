Final Fantasy 7 Rebirth: il redesign della mitica buggy si mostra in un nostalgico confronto

Final Fantasy 7 Rebirth riproporrà in maniera fedele molti degli elementi visti nell’originale capolavoro di Square Soft, inclusa l’indimenticabile buggy, il particolare veicolo rosso che era possibile utilizzare come mezzo di trasporto all’interno della mappa del mondo di gioco. Attraverso un post pubblicato su X, il team mostra il redesign del veicolo confrontandolo direttamente con la buggy originale. Come potete vedere voi stessi, il risultato è davvero sorprendente.

The buggy – getting us from A to B since 1997. #FF7R pic.twitter.com/omWrk7WIiT — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) October 19, 2023

Le differenze sono piuttosto evidenti: innanzitutto, grazie all’evoluzione tecnologica, la buggy appare molto più realistica e ricca di inediti dettagli. Il colore rosso e le quattro paia di ruote restano gli elementi caratterizzanti anche nella nuova versione, ma in generale il look appare più appariscente e bizzarro. Inoltre, questa volta, la nuova buggy sarà priva di capote, consentendoci così di osservare le reazioni di Cloud e compagni alla vista degli ostacoli o punti d’interesse.

Vi ricordiamo che Final Fantasy VII: Rebirth arriverà il 29 febbraio 2024 su PS5.

