Werewolf by Night: il regista ha un’idea per il sequel

Il regista Michael Giacchino avrebbe delle idee sulla possibilità di far tornare Werewolf by Night.

Oggi, 20 ottobre, è uscito sulla piattaforma streaming Disney+ la versione a colori di Werewolf by Night, si tratta di una produzione Marvel Special Presentation. Il regista Michael Giacchino ha, però, parlato anche dell’idea per un sequel.

Ecco le sue parole:

Si parla sempre di questa cosa. Ma, sai, finché qualcuno non decide di spendere un centesimo, non succede nulla. Quindi, si spera. Il mio desiderio è che, sì, ce ne siano di più di produzioni con questi personaggi. Mi piacerebbe, e ho idee su cosa vorrei fare con loro, ed è un qualcosa di pazzesco, penso però che sia l’unico modo per farlo. Quindi, si spera, un giorno, di riuscirci.

Il regista non ha voluto rivelare quale sarebbe la sua idea per il sequel di Werewolf by Night, ma, considerando che il Marvel Cinematic Universe sta iniziando a vedere l’introduzione di sempre più personaggio “dark”, si potrebbero creare in futuro delle interessanti combinazioni.

Il mediometraggio Werewolf by Night è disponibile su Disney+, sia in bianco e nero, che a colori.