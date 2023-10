Piante: svelate conversazioni silenziose che si verificano attraverso molecole volatili

Per la prima volta, i ricercatori dell’Università giapponese di Saitama hanno dato uno sguardo diretto e in tempo reale alle conversazioni silenziose tra le piante. Queste “conversazioni” si verificano attraverso lo scambio di molecole volatili prodotte quando le piante percepiscono minacce da insetti, erbivori o danni. Questo risultato, pubblicato sulla rivista Nature Communications, rivela un mondo nascosto e affascinante della comunicazione vegetale, sottolineando la straordinaria capacità delle piante di adattarsi e prosperare in risposta alle avversità.

La comunicazione tra le piante attraverso i composti organici volatili (VOC), noti anche come “messaggi di avvertimento”, è stata scoperta per la prima volta nel 1983 e da allora è stata documentata in oltre 30 diverse specie vegetali. Tuttavia, i dettagli molecolari di questo scambio di messaggi erano rimasti in gran parte sconosciuti fino a ora.

Per approfondire questa complessa interazione, i ricercatori, guidati da Yuri Aratani e Takuya Uemura, hanno sviluppato una straordinaria strumentazione che permetteva loro di tracciare le molecole prodotte dalle piante di Arabidopsis thaliana, una specie comunemente utilizzata in ricerca. Hanno condotto esperimenti in cui le piante danneggiate da bruchi inviavano queste molecole volatili a piante non danneggiate. Allo stesso tempo, hanno ingegnosamente modificato le piante in modo che producessero proteine fluorescenti in risposta alle sostanze volatili, consentendo loro di osservare in tempo reale le reazioni.

Abbiamo finalmente svelato l’intricata storia di quando, dove e come le piante rispondono ai ‘messaggi di avvertimento’ aerei provenienti dai loro vicini minacciati. Questa rete di comunicazione eterea, nascosta alla nostra vista, svolge un ruolo fondamentale nel proteggere tempestivamente le piante da minacce imminenti.

Masatsugu Toyota, coordinatore dello studio

Questo studio rivoluzionario fornisce una prospettiva affascinante sulla vita segreta delle piante, dimostrando come abbiano sviluppato sofisticati meccanismi di comunicazione per sopravvivere e prosperare in un mondo complesso. La comprensione di questi processi di comunicazione potrebbe aprire la strada a nuovi approcci nella protezione e nella coltivazione delle piante, contribuendo a migliorare la resilienza delle coltivazioni e la loro sopravvivenza in un ambiente in continua evoluzione.