Licantropus a colori, la recensione: quando l’effetto vintage batte il moderno

Dal 2o ottobre è disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ il mediometraggio Licantropus a colori, dopo che lo scorso anno era uscita la versione in bianco e nero. Si tratta di un’operazione che ha cercato di creare un impatto diverso su una storia che, lo scorso anno, aveva incuriosito per l’unione di effetto vintage ed horror insieme. Ed in effetti la versione in bianco nero risulta essere più accattivante. Ecco la nostra recensione di Licantropus a colori.

Quando il vestito bianco e nero dona

La storia che mette al centro di Licantropus è quella di Jack Russell, un cacciatore di mostri, che si ritrova assieme ad un personaggio chiamato Elsa, a partecipare ad un incontro organizzato da Verussa Bloodstone, che vuole decidere a chi offrire la reliquia del cacciatore di mostri Ulysses Bloodstone. Si tratta di una trama da storia alla Hammer, o da classico horror della Universal.

L’effetto creato nella versione in bianco e nero di Licantropus era quello di una storia dalle atmosfere vintage, che omaggiavano il cinema horror classico, mentre quella a colori, nonostante si fosse parlato di qualche riferimento cromatico alla Hammer, in realtà appare come una versione contemporanea, che cerca di giocare con le cromature per creare un po’ di atmosfera.

Ma il risultato è che la versione a colori di Licantropus toglie quell’effetto vintage, e che faceva avvertire atmosfere da vecchia scuola, che offrivano un qualcosa di intrigante ed inedito all’intero del Marvel Cinematic Universe. La versione a colori offre qualche spunto a livello di effetti cromatici, che richiamano qualcosa di Mario Bava (ci sono interessanti contrasti con luci colorate che spuntano dall’oscurità nelle scene all’aperto), ma è tutto più superficiale di quanto ci si potesse aspettare.

La presenza dei colori in questo mediometraggio di Licantropus rende questa storia horror alternativa, realizzata da Michael Giacchino, come più vicina a quelle che sono le produzioni Marvel Cinematic Universe. Se dovessimo parlare di un effetto vintage per la questione cromatica, l’accostamento sarebbe più simile a Blade, piuttosto che ai film della Hammer.

In effetti, già la produzione originale in bianco e nero, tradiva un po’ le promesse fatte dal trailer di Licantropus (Werewolf by Night è il titolo originale). Perché quello che prometteva di essere un film totalmente rivolto verso atmosfere passate, con un tasso di horror e suggestione molto alto, si è rivelato essere, più che altro, un action con venature horror.

Un primo ingresso nell’universo Dark Marvel

Licantropus è un’operazione interessante all’interno del Marvel Cinematic Universe, ma che deve ancora definire che direzione la Casa delle Idee vuole far prendere alle sue produzioni “dark”. In tutto questo, infatti, c’è da considerare che è in produzione il film su Blade, e l’aspettativa degli appassionati è tanta, dopo la trilogia cult degli anni Novanta e primi Duemila.

Werewolf by Night può considerarsi l’inizio di un’espansione dell’universo Marvel verso una sfumatura più oscura. Ma l’idea di creare una storia che abbia solo qualche sentore di horror, in una produzione che è improntata prevalentemente sull’action, potrebbe far storcere il naso a qualcuno (soprattutto a coloro che di horror sono molto appassionati).

Chiaramente non si chiede alla Marvel di diventare la Blumhouse, ma Licantropus sembra essere un progetto che ha avuto ottime intenzioni, ma che non è riuscito del tutto a centrare il bersaglio. Il gusto di questo mediometraggio non è del tutto definito, e, anzi, per coloro che avevano più aspettative lascia un po’ di amaro in bocca.

Ma, rivedendolo a distanza di un anno, nella sua versione a colori, fa apprezzare alcuni dettagli che, durante la prima visione, potevano sfuggire. La cura nella scenografia è uno degli elementi migliori e di maggiore spessore della produzione. La recitazione dei protagonisti non spicca particolarmente, ma il personaggio che riesce maggiormente a farsi notare è la Verussa Bloodstone interpretata da Harriet Sanson.

Disney+ ha fatto più che bene a proporre la versione a colori di Licantropus, a ridosso di Halloween, e sfruttando il periodo spooky sulla piattaforma streaming. Tutto ciò permette, però, di notare sia i peccati originali di questa produzione, che il mancato appagamento prodotto dalla versione a colori.

Licantropus è un fumetto nato nel periodo in cui la Marvel Comics stava sperimentando con i generi, andando al di là del supereroistico. Fu in quegli anni Settanta che nacquero anche Blade e Dracula, che la Casa delle Idee propose Conan il Barbaro ed anche Luke Cage. L’attuale fase della Casa delle Idee al cinema ed in televisione sembra molto simile a quella di quel periodo, quando i personaggi forti e iconici erano già stati introdotti, e bisognava puntare anche su figure di rottura.

Un bel potenziale tra i personaggi di Licantropus potrebbe averlo Man-Thing, ma servirebbe un progetto visionario e bizzarro che, fino ad ora, è riuscito in casa Marvel soprattutto a James Gunn, che ora gioca nella sponda DC. Cosa ne sarà dell’universo Marvel? Ad oggi ancora viene da chiederselo, considerando che da Avengers: Endgame in poi, il pubblico sembra aver perso un po’ di affetto e curiosità.

E Licantropus nel suo essere un mediometraggio sperimentale, ha gettato i semi per aprire una nuova strada, che però dovrà essere meglio sfruttata e sviluppata in futuro. Perciò questo Licantropus a colori può essere una variante per gli appassionatissimi Marvel.

Mentre, per chi cercasse qualcosa di particolare da questa produzione, potrebbe essere consigliabile, piuttosto, il dietro le quinte del progetto: un documentario interessante, che mette al centro molto della passione di Michael Giacchino e della sua squadra di lavoro per il cinema horror. Peccato che in questo film non si sia riuscito a vedere espresso tutto quel potenziale.

Licantropus a colori è su Disney+ dal 20 ottobre.