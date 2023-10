Gen V è stato rinnovato per una seconda stagione da Prime Video

Lo spin-off di The Boys, Gen V, è stato rinnovato per una seconda stagione dalla piattaforma streaming Prime Video. L’annuncio arriva dopo che la prima stagione è arrivata alle sue battute conclusive.

Vernon Sanders, capo di Amazon MGM Studios, ha dichiarato:

Espandere l’universo di ‘The Boys’ con una serie audace come ‘Gen V’ è stato un qualcosa di incredibile per noi e per i nostri meravigliosi partner di Sony. Fin dalla nostra prima conversazione con gli showrunner Michele Fazekas e Tara Butters, insieme a Eric Kripke, Evan Goldberg e Seth Rogen, sapevamo che ‘Gen V’ sarebbe stato un qualcosa che avrebbe oltrepassato i limiti. Il loro tipo di approccio è esattamente ciò che il pubblico ama, e ha aiutato . Gen V è la nuova serie originale di Prime Video del 2023 di maggior successo e siamo entusiasti che il nostro incredibile cast e la nostra troupe possano continuare a raccontare storie coraggiose e audaci dalla Gen V ai nostri utenti.