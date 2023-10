Super Mario Bros. Wonder: voti eccellenti per la nuova esclusiva Nintendo

Super Mario Bros. Wonder è stato accolto con voti altissimi dalla stampa internazionale. Un risultato eccezionale per la nuova esclusiva Nintendo.

Scaduto l’embargo sulle recensioni di Super Mario Bros. Wonder, vediamo com’è stata accolta la nuova esclusiva Nintendo dalla stampa internazionale. Il responso, come potete vedere dall’elenco riportato qui sotto, è a dir poco eccellente, con voti altissimi che premiano la qualità ed il carisma di questo nuovo attesissimo capitolo 2D di Super Mario.

La nuova esclusiva, in arrivo il 20 ottobre, resta attesissima con il gioco che è schizzato in vetta alla classifica eShop già solo con i preordini e che a questo punto non mancherà di entusiasmare i fan di vecchia data e non solo. Vediamo dunque l’elenco dei voti:

CGMagazine – 10

Comicbook.com – 10

God is a Geek – 10

GamesHub – 10

Metro GameCentral – 10

Player 2 – 10

Pocket-lint – 10

Shacknews – 10

Vooks – 10

We Got This Covered – 10

VGC – 10

Eurogamer – 10

TRG – 10

GamesRadar+ – 10

VG247 – 10

Stevivor – 9,5

Wccftech – 9,5

Multiplayer.it – 9

Checkpoint Gaming – 9

Destructoid – 9

Nintendo Life – 9

PCMag – 9

Screen Rant – 9

TheSixthAxis – 9

GameSpot – 9

IGN – 9

XGN – 8,7

Digital Trends – 8

Dexerto – 8

Vi ricordiamo che Super Mario Bros. Wonder è un nuovo capitolo della saga 2D di Super Mario. Oltre ai classici personaggi (Mario, Luigi, Toad e Peach), in questa nuova avventura potremo impersonare anche Daisy, Toadette, Yoshi e Ruboniglio e ci saranno poi tutta una serie nuovi poteri che potremo sfoggiare e che andranno ad arricchire il gameplay in modi del tutto inediti.

“Il Principe Florian ha invitato Mario e i suoi amici per una visita, ma a sorpresa si è presentato anche un ospite sgradito! Mentre il suo esercito guasta la festa, Bowser ruba un fiore meraviglia e si fonde con il castello del principe, trasformandosi in una fortezza volante!” recita la sinossi ufficiale.