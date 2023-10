Netflix è deciso ad aumentare i prezzi, nonostante gli scioperi. Boom di iscrizioni grazie a One Piece

Netflix ha superato le aspettative degli analisti, registrando quasi 9 milioni di nuovi abbonati a livello globale durante il terzo trimestre 2022, superando le stime che si attestavano a 6 milioni. Questo ha spinto le azioni dell’azienda al rialzo del 13%. Nonostante le tensioni sindacali a Hollywood che hanno colpito la produzione statunitense, Netflix ha dimostrato di prosperare grazie ai suoi investimenti in produzioni internazionali.

Il tesoro One Piece, in tutti i sensi

La crescita trimestrale più forte, dal 2020, è stata guidata da successi come l’adattamento in live-action del manga giapponese “One Piece”. Netflix ha anche riscosso successo con acquisizioni come “Suits” e “Band of Brothers”. Questo dimostra la forza della vasta libreria di contenuti del servizio di streaming. Parallelamente, il gigante dello streaming ha annunciato un aumento dei prezzi per alcuni piani di streaming negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia. Ad esempio, il piano premium senza pubblicità ha subito un aumento di $3 al mese, portandolo a $22,99. In risposta a ciò, gli investitori hanno reagito positivamente, facendo salire le azioni di Netflix a $390,80.

La società ha sottolineato che, nonostante l’aumento dei prezzi, si impegna a offrire un servizio di qualità

Netflix ha ora raggiunto una base globale di abbonati pari a 247 milioni alla fine di settembre. Oltre il 70% degli abbonati risiede al di fuori degli Stati Uniti. Inoltre, la società ha annunciato che potrebbe avere maggiori opportunità di concedere in licenza altri titoli di successo, aumentando la competizione nell’ambiente dei servizi di streaming. Tuttavia, l’aumento dei prezzi e il successo continuo suggeriscono che Netflix resta una forza dominante nel settore.