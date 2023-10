Elite: Netflix annuncia l’ottava e finale stagione

Con la settima stagione di Elite pronta al lancio, la piattaforma streaming Netflix ha anche voluto annunciare che la serie TV spagnola avrà anche un’ottava stagione, che sarà quella conclusiva.

Il creatore Carlos Montero ha detto sul rinnovo:

Stiamo girando l’ottava stagione, che sarà l’ultima stagione di ‘Élite’. Jaime [Vaca, co-showrunner della settima stagione], Netflix e io abbiamo pensato che fosse ora di finirla. Lo dico con grande rammarico perché sono stati anni incredibili in cui ho incontrato attori meravigliosi, abbiamo lavorato con tutti i registi con cui volevamo lavorare e abbiamo avuto il lusso di avere Maribel nelle ultime due stagioni. ‘Élite’ ha cambiato la vita a tutti, ci sono attori che hanno iniziato con noi ed è stato il loro trampolino di lancio per diventare star mondiali, sta succedendo a questo cast ed è un orgoglio aver contribuito a tutto questo e sapere che ci hanno visto in tutto il mondo e mi è piaciuto.