Dirigibile solare Euro Airship: previsto giro del mondo a zero emissioni nel 2026

Un dirigibile solare compirà un giro del mondo senza effettuare scali nel 2026. Questa ambiziosa iniziativa è portata avanti dalla Euro Airship, un’azienda specializzata nella progettazione, costruzione e vendita di dirigibili con sede in Francia. Il dirigibile, noto come Solar Airship One, verrà alimentato da energia solare ed idrogeno, garantendo un viaggio di 40.000 chilometri in 20 giorni a un’altitudine di circa 6.000 metri, senza produrre emissioni nocive.

Questa incredibile avventura rievoca il famoso romanzo “Il giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne, che ha ispirato molte generazioni con le sue esplorazioni avventurose. In questo caso, invece di treni e piroscafi, il viaggio sarà compiuto con tecnologie all’avanguardia che sfruttano l’energia solare, dimostrando l’innovazione e la sostenibilità dell’aviazione.

Il dirigibile sarà ricoperto da una superficie di 4.800 metri quadrati di pellicola fotovoltaica, che catturerà l’energia solare per alimentare i sistemi di propulsione elettrica durante il giorno. L’energia extra generata verrà immagazzinata sotto forma di idrogeno attraverso l’elettrolisi dell’acqua e utilizzata per i voli notturni. Questo approccio sostenibile ridurrà notevolmente l’impatto ambientale del viaggio.

L’unico componente non rinnovabile utilizzato sarà l’elio, che verrà stoccato all’interno del dirigibile in quantità di 50.000 metri cubi. Questo gas, una volta rilasciato nell’atmosfera, non può essere recuperato, ma sarà l’unico elemento non sostenibile del viaggio. Il tragitto seguirà un percorso vicino all’equatore, con l’obiettivo di coprire oltre 40.000 chilometri in 20 giorni.

Il dirigibile solare rappresenta un importante passo avanti nella sperimentazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio nel settore dell’aviazione. Sarà una dimostrazione della fattibilità di un trasporto aereo più sostenibile e potrebbe aprire la strada a futuri sviluppi nel settore. Il progetto è supportato da partner come Capgemini, Groupe La Poste e Orange.

A guidare il dirigibile ci saranno piloti esperti, tra cui Bertrand Piccard, che ha già guidato il Solar Impulse, un aereo fotovoltaico, nel 2016. Il Solar Airship One avrà una lunghezza di 151 metri e rappresenterà un’importante pietra miliare nella ricerca di soluzioni innovative ed ecocompatibili nel settore dell’aviazione.