Daniel Radcliffe ricorda quando da piccolo veniva scambiato per Elijah Wood

Daniel Radcliffe è diventato iconico con il suo ruolo di Harry Potter, e, allo stesso tempo, Elijah Wood è stato riconosciuto come personaggio cult con il suo Frodo de Il Signore degli Anelli. Di recente Daniel Radcliffe ha ricordato il fatto che, da piccolo, veniva continuamente scambiato per Elijah Wood.

Ecco le sue parole:

No, non mi fa arrabbiare la cosa. Penso che sia stata molto divertente. Immagino che si sarebbe seccato lui, piuttosto, se la gente lo avesse scambiato per me, perché ero un bambino di 12 anni quando interpretava Frodo, e questo sarebbe stato fastidioso. Penso che io ed Elijah Wood abbiamo la stessa idea. Siamo entrambi bassi, pallidi, attori con i capelli castani e gli occhi azzurri. Ma in realtà non ci somigliamo molto quando siamo uno accanto all’altro. Ma, concettualmente, siamo uguali.