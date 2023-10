Burt Young: morto l’interprete di Paulie in Rocky

All’età di 83 anni si è spento l’attore Burt Young, che ha interpretato il personaggio di Paulie nella saga di Rocky. La morte sarebbe avvenuta a Los Angeles l’8 ottobre. A comunicare la notizia è stata la figlia Anne Morea Steingieser.

Le cause della morte di Burt Young non sono state ancora rese note. Oltre ad essere il Paulie di Rocky, Burt Young ha preso parte a produzioni come Chinatown e C’era una volta in America.

Tra le altre attività che Burt Young ha portato avanti durante la sua vita c’è stata anche quella di sceneggiatore e scrittore. Il suo nome all’anagrafe era Gerald Tommaso DeLouise.

Sylvester Stallone ha reso un tributo all’attore con cui ha condiviso lo schermo nella saga di Rocky. Su Burt Young ha detto:

Un pensiero per il mio caro amico Burt Young. Tu sei stato un incredibile uomo e artista. Mancherai molto a me ed a tutto il mondo. Riposa in pace.

L’interpretazione di Burt Young in Rocky gli valse anche una nomination agli Oscar. Young partecipò a tutti i film della saga di Rocky, ma non agli spin-off su Creed, visto che il suo personaggio era stato considerato come deceduto nel 2012.