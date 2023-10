Nio scommette sui concessionari Europei per la crescita delle vendite di veicoli elettrici

Nio valuta l'apertura di concessionari in Europa per espandere le vendite di veicoli elettrici e affrontare anche le sfide tariffarie

Il produttore cinese di veicoli elettrici, Nio, sta valutando la possibilità di costruire una rete di concessionari in Europa per accelerare la crescita delle vendite anche se i veicoli elettrici cinesi devono affrontare potenziali dazi nella regione. Nio, aspirante rivale di Tesla con modelli premium, è stata già lanciata in Norvegia nel 2021 e ha fatto il suo ingresso in Germania, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca nell’ottobre dello scorso anno, consentendo ai clienti di acquistare direttamente presso i suoi negozi o online o di prendere in leasing le auto per un periodo di un mese.

Vendere le auto a prezzi più alti

La mossa arriva mentre i produttori cinesi di veicoli elettrici, (tra cui Xpeng, Zeekr e BYD), cercano di espandersi in Europa, dove possono vendere le loro auto a prezzi più alti rispetto al saturo mercato nazionale. Secondo i post su Linkedin, Nio intanto ha già assunto personale in Francia, Italia, Ungheria, Svizzera e Austria. Reuters riporta che una sua fonte ha dichiarato che i concessionari sono stati presi in considerazione sia per le auto a marchio Nio vendute in Europa sia per il progetto “Firefly”, un nuovo marchio di veicoli elettrici a prezzi più accessibili che l’azienda sta pianificando di esportare in Europa a partire dal 2025.