Foxconn e Nvidia progettano le “Fabbriche di Intelligenza Artificiale”

Foxconn, il gigante taiwanese della produzione di elettronica, si unisce a Nvidia per creare “fabbriche di intelligenza artificiale”. Questi centri dati all’avanguardia utilizzeranno i chip e il software di Nvidia per applicazioni innovative come, ad esempio, i veicoli a guida autonoma.

Il ruolo dei due giganti del Tech

Il presidente di Foxconn, Liu Young-way, insieme all’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha presentato questa visione durante l’evento tecnologico annuale di Foxconn a Taipei. Huang ha spiegato che queste “fabbriche di intelligenza artificiale” acquisiranno ed elaboreranno costantemente dati da veicoli autonomi, rendendoli sempre più intelligenti nel tempo. Le fabbriche contribuiranno a migliorare il software e ad aggiornare l’intera flotta di intelligenza artificiale. Nvidia fornirà i suoi avanzati chip, inclusi quelli appartenenti alla serie GH200, per alimentare le factory.

Foxconn, noto come principale fornitore di iPhone per Apple, mira a diversificarsi entrando nella produzione di veicoli elettrici (EV)

La partnership tra Foxconn e Nvidia, annunciata già a gennaio, si concentrerà maggiormente sullo sviluppo di piattaforme per veicoli autonomi. Quest’ultima iniziativa di Foxconn è parte del suo piano ambizioso di conquistare il 5% del mercato globale degli EV entro il 2025, con la visione a lungo termine di produrre quasi la metà dei veicoli elettrici del mondo. L’azienda ha anche presentato un nuovo furgone elettrico, Model N, come parte della sua iniziativa EV.