Abbiamo deciso di proporvi la recensione finale della serie di Ahsoka per entrare nel merito di quali sono stati i punti di forza della serie e quali i punti meno convincenti. Partiamo da uno degli aspetti fondamentali: la serie ha evitato il banale fan service e si è concentrata su un significativo viaggio nostalgico della nostra eroina. Gli episodi finali di Ahsoka inoltre ci hanno sorpreso con duelli di spade laser eccezionali e almeno un paio di grandi sorprese che promettevano di deviare brevemente ciò che era stato finora un percorso abbastanza lineare.

L’attesissima prima stagione di Ahsoka giunge finalmente al termine con l’episodio 8, dal titolo suggestivo “Il Jedi, la Strega e il Signore della Guerra” (sì, abbiamo tutti pensato a Narnia per un momento), un capitolo che ha tenuto con il fiato sospeso i fan della serie. Ma andiamo con ordine, ripercorrendo i momenti salienti di questa conclusione epica, e cercando di disinnescare qualche bomba narrativa lungo il percorso.

Nelle prime quattro puntate, Ahsoka si dibatte sotto il peso delle vaste ambizioni dello sceneggiatore e creatore Dave Filoni. Nelle serie animate come The Clone Wars e Rebels, Filoni ha apportato enormi contributi al lore e al cast di personaggi dell’universo di Star Wars, e il compito di introdurre quel materiale agli spettatori che conoscono solo Star Wars in live-action ostacola i primi capitoli di Ahsoka. Ma una volta che le tessere del puzzle si uniscono nella seconda metà della stagione, Ahsoka offre un’eccellente miscela di azione e pathos con importanti implicazioni per il futuro del franchise.

Effettivamente, la serie è una continuazione di Rebels e segue la Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson) e la Mandaloriana Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) mentre cercano il loro amico perduto Ezra Bridger (Eman Esfandi). La loro ricerca è legata a una corsa dei lealisti imperiali per trovare il Grand Ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen), che Ezra ha contribuito ad esiliare in un’altra galassia prima degli eventi del primo film di Star Wars.

Le prime quattro puntate ruotano attorno a una caccia al MacGuffin piuttosto banale, elevata principalmente dai caduti mercenari Jedi Baylan Skoll (Ray Stevenson) e Shin Hati (Ivanna Sakhno). Sakhno porta una ferocia al suo ruolo, ma è Stevenson a rubare davvero la scena come un cavaliere invecchiato e stanco, così stanco della lotta interminabile tra Sith e Jedi da voler alterare la stessa natura della cosmologia di Star Wars. Egli emana gravità, sia durante i duelli con Ahsoka con una forza brutale, che meditando sulle mancanze degli ideali ai quali una volta aveva dedicato la sua vita. È un magnifico ruolo finale per il compianto Stevenson e rende ancora più amara la tragedia della sua scomparsa: Filoni chiaramente vedeva grandi cose nel futuro del personaggio.

Come si confronta la prima stagione di Ahsoka con le altre serie di Star Wars?

Con l’arrivo di Disney+, Star Wars è diventato un franchise massiccio e complesso, con numerose serie live-action e animate che espandono l’universo di questa galassia lontana, lontana. Paragonabile a The Mandalorian, che ha visto la sua pilota di Ahsoka nella seconda stagione, questa serie non ha cercato necessariamente di fare nulla di particolarmente nuovo o diverso. Sebbene si basi sulle trame di Star Wars Rebels, non ha mai veramente assunto una sua identità distinta, e soprattutto, non ha mai davvero incarnato lo spirito di Ahsoka Tano.

Anche la convenzione di denominazione sembra seguire il modello di The Mandalorian, che ha smesso di concentrarsi su Mando nella sua terza stagione. Mentre alcuni fan potrebbero apprezzare storie disorganizzate e personaggi che sembrano senza personalità, Ahsoka sembra sempre vivere nell’ombra di altre serie come Obi-Wan Kenobi e Andor, che hanno saputo dare una direzione chiara ai loro personaggi principali e agli affascinanti ensemble che li circondano.

Indubbiamente, Ahsoka ha offerto momenti di grande eccitazione, ma spesso sono stati frammentati tra una nostalgia eccessiva e un’apparente mancanza di comprensione su ciò che ha reso funzionare le serie come Rebels e Star Wars: The Clone Wars. Gli attori e i registi, inclusi coloro che hanno lavorato all’episodio 8 come Rick Famuyiwa, hanno contribuito a dare profondità dove c’erano solo le tracce superficiali di una buona narrazione. Auspicabilmente, le future stagioni beneficeranno di una gamma più diversificata di voci nella stanza degli sceneggiatori, non solo dietro la macchina da presa.

Lo show guidato da Dave Filoni ha ricevuto una buona accoglienza dai fan accaniti di Star Wars fino alla fine, e dopo il grande ritorno di Anakin Skywalker nell’ultima scena di ‘Fallen Jedi,’ molti hanno tirato un sospiro di sollievo sulle sorti della serie.

In ‘Il Guerriero Ombra’ (un riferimento sia all’episodio 4 della quarta stagione di The Clone Wars che al film di Akira Kurosawa, Kagemusha), è stato fatto un salto indietro nel tempo (in un certo senso) per esplorare la relazione di Ahsoka Tano con Anakin Skywalker. Nel frattempo, Hera Syndulla, insieme a Jacen, Chopper, Huyang e il suo squadrone, hanno cercato di capire dove fossero finiti i loro alleati. È un grande episodio di Star Wars per i fan, ma è anche un capitolo sorprendentemente controllato che non si perde nei boschi della nostalgia vuota e del fan service duro e puro.

Un altro problema delle prime puntate è la performance di Dawson, che è emotivamente smorzata in attesa di una svolta narrativa a metà stagione che scioglie parte della sua stoicità. L’arco narrativo di Ahsoka è eccellente, spinto dall’interpretazione di Hayden Christensen che torna nel ruolo di Anakin Skywalker e che si basa sul lavoro svolto da The Clone Wars per sviluppare un personaggio che non ha mai funzionato davvero nei prequel di Star Wars. Ma una stella offuscata e dialoghi goffi e pieni di spiegazioni rendono la prima metà della stagione un po’ spigolosa.

Ahsoka è anche sottoposta alla necessità di riunire troppi progetti di Star Wars, come si può vedere nelle trame che rappresentano le disfunzioni della Nuova Repubblica. Attingendo agli elementi di Andor, The Mandalorian e Star Wars Resistance, queste scene servono principalmente come un sistema di cameo che toglie tempo ed emozione a parte del materiale più ricco di Ahsoka.

Ahsoka è al suo meglio quando Filoni esplora i lati più strani del mito di Star Wars. Questa serie include streghe che possono comunicare attraverso i sogni, balene-calamari che viaggiano tra le stelle e un mondo in cui è possibile sfuggire alla morte e rivisitare il proprio passato. Tutti questi strani elementi sono splendidamente rappresentati attraverso una combinazione di costumi drammatici, battaglie e CGI, e si concentrano davvero sulla qualità epica della fantascienza di Star Wars.

La serie affronta anche le domande su cosa significhi usare la Forza e essere un Jedi in modo simile a quanto ha fatto The Last Jedi prima che i suoi punti fossero completamente minati in Rise of Skywalker. Nonostante non abbia una naturale affinità con la Forza, Sabine è stata addestrata nel combattimento con il lightsaber insieme a Ezra in Rebels. Da allora è stata presa come apprendista da Ahsoka, convinta che possa insegnarle più di quanto riguardi solo il combattimento. La dinamica di fiducia tra di loro crea il nucleo emotivo della serie.

È un peccato quanto tempo ci voglia per arrivare a Ezra e Thrawn, considerando quanto entrambi i personaggi apportino ad Ahsoka. Mikkelsen riprende il ruolo del genio tattico, e anche dipinto di blu riesce a dare un brivido alle sue battute. Thrawn calcola con cura quante risorse spendere nella battaglia in corso, guardando sempre avanti alla prossima battaglia; riesce sempre a vedere la vittoria anche quando sembra che gli eroi abbiano il sopravvento.

Il grande finale di Ahsoka

Ci siamo concentrati sul grande finale di Ahsoka che rappresenta un tuffo inquietante nell’ignoto e un abbraccio con amici e nemici familiari. Per la prima volta in molti anni, Star Wars presenta una minaccia concreta che sconvolge l’equilibrio.

Esfandi si adatta naturalmente al ruolo del giovane Jedi esiliato, portando una dolce leggerezza alla sua interpretazione, in particolare nelle scene con Sabine. La loro battaglia insieme, in cui mostra ciò che ha imparato durante la sua assenza, è una delle sequenze più divertenti della serie. Richiama la miscela di arti marziali e poteri magici trovata in Avatar: The Last Airbender, dove il lavoro di Filoni ha attirato per la prima volta l’attenzione di George Lucas.

Ahsoka fatica nelle prime puntate mentre la serie lavora per mettere gli spettatori al passo con i personaggi e i concetti introdotti nelle serie animate di Star Wars di Dave Filoni. Ma una volta che gli attori e le trame cosmiche ricevono davvero il tempo per brillare, Ahsoka trova una meravigliosa miscela di ricco lore, umorismo e grandi battaglie che la fanno sembrare un classico di Star Wars, ma allo stesso tempo aprono la strada a qualcosa di nuovo.

Trovate l’intera serie di Ahsoka disponibile su Disney Plus.