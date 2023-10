Will Smith si sfoga dopo la rivelazione di Jada Pinkett Smith sulla separazione

Will Smith ha parlato al The New York Times, dopo che Jada Pinkett Smith ha rivelato la fine della loro relazione.

Dopo che Jada Pinkett Smith ha reso noto a livello pubblico che il suo rapporto matrimoniale con Will Smith fosse arrivato al punto da farli separare già nel 2016, lo stesso attore ha voluto sfogarsi attraverso il The New York Times.

Ecco le sue parole:

Quando stai con qualcuno per più della metà della tua vita, si instaura una sorta di cecità emotiva. E puoi perdere troppo facilmente la tua sensibilità.

Secondo Will Smith, le recenti parole della sua ex compagna di vita lo avrebbero in qualche modo “svegliato”, aprendogli gli occhi sulla persona che aveva realmente davanti. Ed ha aggiunto:

Mi sono reso conto che Jada ha vissuto una vita più al limite di quanto avessi mai immaginato. Lei è resiliente, intelligente e compassionevole.

Mentre tra le parole più significative di Jada Pinkett Smith possiamo riportare questo: