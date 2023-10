Michael Caine conferma il suo ritiro dalla recitazione

Il celebre interprete Michael Caine ha confermato la sua intenzione di ritirarsi dal mondo del cinema. L’attore ha compiuto 90 anni, e pensa di aver raggiunto l’età per non apparire più sul grande schermo.

Ecco le sue parole:

Continuo a confermare il fatto che andrò in pensione. Ma, a dire il vero, lo sono già. Ho pensato: ho appena fatto un film in cui ho interpretato il protagonista, e ho ricevuto recensioni incredibili…Cosa farò per andare ancora meglio rispetto a questo risultato? Le uniche parti che potrei ottenere adesso sono quelle di uomini di 90 anni. O forse 85. Non saranno certo i protagonisti. Non ci sono protagonisti a 90 anni, perché la scena appartiene a ragazzi e ragazze giovani e belli. Quindi ho pensato anche che me ne sarei potuto andare con tutto questo.

Ricordiamo che l’ultimo film di Michael Caine è stato The Great Escaper. L’attore ha ottenuto negli anni Ottanta un BAFTA Award e un Golden Globe per Rita, Rita, Rita e il primo dei suoi due Oscar in Hannah e le sue sorelle di Woody Allen.

E dopo il secondo premio Oscar per l’interpretazione in Le regole della casa del sidro nel 1999, Caine ottiene ancora più popolarità grazie alle sue collaborazioni con Christopher Nolan. In particolare, spicca il suo ruolo di Alfred Pennyworth nella trilogia del cavaliere oscuro.