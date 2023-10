Brawn: Una storia impossibile di Formula 1, la nuova docuserie con Keanu Reeves

La nuova docuserie originale Disney+ Brawn: Una storia impossibile di Formula 1, che racconta la straordinaria storia di successo del team britannico di Formula 1 costato appena una sterlina, debutterà il 15 novembre sulla piattaforma streaming: la serie vede Keanu Reeves (John Wick e Matrix Resurrections) in veste di host e produttore esecutivo, oltre alle leggende della Formula 1 Ross Brawn, Jenson Button, Nick Fry, Rubens Barrichello e Christian Horner. Vi mostriamo dunque le prime foto ufficiali

La docuserie unscripted con Keanu Reeves (John Wick, Matrix Resurrections) racconta la straordinaria storia di come Ross Brawn, nel 2009, gareggiando nel campionato di corse più costoso e tecnologicamente avanzato del pianeta, abbia realizzato l’impossibile. Il suo team indipendente, con personale ridotto e pochi fondi, ha vinto il Campionato del Mondo sfidando i più grandi titani del settore, il tutto dopo aver acquistato la squadra per appena una sterlina.

Brawn: Una storia impossibile di Formula 1 va dietro le quinte di questa favola della Formula 1 con i racconti delle persone che lavoravano in pista, nei box e nei consigli di amministrazione di quest’anno miracoloso. Grazie all’accesso agli archivi della F1 – molti dei quali inediti – questa serie porta gli spettatori con sé nel viaggio verso la vittoria, guidati dal pilota britannico di F1 Jenson Button e da Ross Brawn. Questa serie è una produzione North One sviluppata, scritta e prodotta dallo showrunner Simon Hammerson con il produttore esecutivo Neil Duncanson, vincitore di tre BAFTA, e diretta da Daryl Goodrich, vincitore del premio 2022 Broadcast per il miglior documentario sportivo, con Keanu Reeves come host e produttore esecutivo. Tutti gli episodi di Brawn: Una storia impossibile di Formula 1 arriveranno il 15 novembre su Disney+ e saranno disponibili su Hulu negli Stati Uniti. Le major stanno ritrovando interesse nel mondo dei motori e, in particolare, della Formula 1: ricordiamo che Brad Pitt sta girando da protagonista una pellicola – di finzione ma molto realistica nelle intenzioni – sulla Formula 1 sotto la direzione di Joseph Kosinski (già regista del fenomenale Top Gun: Maverick), Apex.

Leggi anche: