Final Fantasy VII Remake: il terzo capitolo si chiamerà Reborn, stando ad un rumor

Stando ad un nuovo rumor, il terzo capitolo del rifacimento di Final Fantasy 7 si chiamerà Reborn. Le informazioni provengono da un post pubblicato su reddit, dove la gola profonda ha riferito che gli scenari di Reborn sarebbero già completi e che il gioco sarebbe entrato in pre-produzione. Che il team avesse già iniziato i lavori sul terzo capitolo era già noto da un po’ di tempo e dunque l’ipotesi che gli scenari siano già completi non è sicuramente da escludere.

L’utente ha aggiunto poi altri dettagli: parte della colonna sonora sarebbe già stata registrata e sarebbe in attesa di masterizzazione in uno studio giapponese esterno a Square Enix. In particolare il brano “One Winged Angel” è stato registrato ed elencato più volte, segno che nel gioco potrebbero essercene diverse versioni.

Inoltre, stando a quanto riportato, il gioco dovrebbe uscire nel Q4 del 2025 e dunque a poco più di un anno di distanza da Rebirth. Ovviamente come sempre vi consigliamo di riportare quanto riportato con le pinze. Sappiamo già che i lavori sulla terza parte sono iniziati e dunque è più che legittimo pensare che alcuni elementi, come lo scenario e parte della musica, siano già completi, ma la scelta del nome appare sicuramente insolita, considerato il sottotitolo scelto per la seconda parte.