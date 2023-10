The Art of Marvel’s Spider-Man annunciato ufficialmente: dettagli su edizioni e prezzi

Dark Horse Books e Insomniac Games hanno annunciato l'arrivo The Art of Marvel's Spider-Man 2, il nuovo artbook dedicato al gioco.

Dark Horse Books e Insomniac Games hanno annunciato l’arrivo di The Art of Marvel’s Spider-Man 2, nuovo artbook che include tantissime concept art sul mondo di gioco, i personaggi, gli oggetti, i nemici presenti nel gioco con i commenti degli sviluppatori. The Art of Marvel’s Spider-Man 2 arriverà negli Stati Uniti il prossimo 16 aprile 2024 e verrà distribuito in due edizioni una Standard al prezzo di 49,99 dollari e una Deluxe Edition da 99,99 dollari.

La Deluxe Edition presenta gli stessi contenuti dell’edizione base, ma in più è caratterizzata anche da una copertina esclusiva, un cofanetto decorativo e un raccoglitore contenente una stampa ad alta qualità. Al momento non abbiamo informazioni riguardo alla distribuzione dell’artbook in Europa, ma sicuramente nelle prossime settimane avremo modo di saperne di più anche sul prezzo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che quest’oggi è stato pubblicato anche lo spettacolare trailer di lancio di Marvel’s Spider Man 2 con diverse scene d’azione inedite che ci ricorda che ormai manca pochissimo al debutto della nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales.

Marvel’s Spider-Man 2 sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2023 su PS5.