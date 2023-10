Marvel’s Spider-Man 2, trailer di lancio per l’attesa esclusiva PS5

Marvel’s Spider-Man 2 torna a mostrarsi nello spettacolare trailer di lancio che ci permette di vedere Peter Parker e Miles Morales nuovamente in azione. Il filmato presenta anche diverse scene inedite (incluso qualche spoiler), quindi non proseguite nella visione se non volete rovinarvi la sorpresa.

Mancano solo una manciata di giorni all’uscita di Marvel’s Spider-Man 2, titolo che promette di espandere la formula del primo capitolo con diverse novità e che introduce svariati personaggi nell’universo videoludico Sony, primo su tutti Venom, Kraven il Cacciatore e Lizard.

Insomma, per il momento la nuova avventura di Peter Parker sembra promettere davvero bene: per scoprire la portata del nuovo lavoro di Insomniac dovremo attendere solo poche ore. La scadenza dell’embargo per le recensioni è previsto per domani 16 ottobre alle ore 16:00.

Marvel’s Spider-Man 2 sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2023 su PS5.