Invincible: trailer della stagione 2 e di Omni-Man in Mortal Kombat 1

Grandi novità per i fan di Invincible, con il trailer della seconda stagione e il character trailer di Omni-Man in Mortal Kombat 1.

Prime Video è presenta stasera il trailer della seconda stagione di Invincible: i nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma streaming il 3 novembre. L’annuncio fa seguito a un certo fermento in proposito alla serie, dopo il teaser lanciato allo scorso San Diego Comic-con e a quello relativo al videogioco mobile Invincible: Guarding the Globe. Singolare anche il fatto che sempre a novembre verrà rilasciato Omni-Man come personaggio giocabile (all’usuale per la serie stregua di guest character) in Mortal Kombat 1, all’interno della Premium Edition o del Kombat Pack che vedrà al suo interno, tra gli altri, anche Homelander/Patriota e Peacemaker. Anche per questo c’è un trailer apposito che è stato appena rilasciato e di certo non lesina anch’esso in violenza, mostrando anche le iconiche Fatality del personaggio, che per quanto bizzarro nel contesto di MK non parte certo svantaggiato.

Basata sul fumetto pionieristico di Robert Kirkman, Cory Walker, e Ryan Ottley, la storia si incentra sul diciottenne Mark Grayson che è come qualsiasi altro ragazzo della sua età, tranne per il fatto che suo padre è (o meglio, era) il più potente supereroe del pianeta. Ancora profondamente scosso dal tradimento di Nolan nella prima stagione, Mark fatica a ricostruire la sua vita. Ritrovandosi a dover affrontare tutta una serie di nuove minacce, Mark dovrà fronteggiare contemporaneamente la sua più grande paura: quella di diventare come suo padre senza nemmeno rendersene conto.

Con Steven Yeun e Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen, e J.K. Simmons. Alla seconda stagione si uniscono al cast Sterling K. Brown, Peter Cullen, Rob Delaney, Calista Flockhart, Phil LaMarr, Luke MacFarlane, Tatiana Maslany, Scott McNairy, Jay Pharoah, Ella Purnell, Tim Robinson, Ben Schwartz, Rhea Seehorn, Lea Thompson, Paul F. Tompkins, Shantel VanSanten, e tanti altri.

