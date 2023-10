The Walking Dead: il ritorno di Rick e Michonne nel teaser dal New York Comic-Con

Ecco il teaser trailer di The Walking Dead: The Ones Who Live, la serie spin-off su Rick e Michonne.

Durante il New York Comic-Con 2023 è stato presentato il teaser di The Walking Dead: The Ones Who Live, la serie che mostra il ritorno di Rick e Michonne.

Ecco il teaser trailer.

Nel filmato troviamo Rick Grimes che dice: “Ho provato a scappare. Sappi che ci ho provato. Ci ho provato, ma ho fallito”. Rick guarda il cellulare che Michonne avrebbe poi trovato su una barca sull’isola di Bloodsworth, e continua: “Sappi solo che ti amo”.

Questa serie presenta un’epica storia d’amore con due personaggi cambiati da un mondo cambiato, tenuti separati dalla distanza, da un potere inarrestabile. Dai fantasmi di ciò che erano. Rick e Michonne vengono catapultati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti…e, infine, su una guerra contro i vivi. Riusciranno a ritrovarsi, in un luogo e in una situazione diversa rispetto a qualsiasi altra cosa abbiano mai conosciuta? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza l’altro, sono ancora vivi – o scopriranno che anche loro sono morti che camminano?

La serie spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live uscirà nel 2024.