For All Mankind 4: il trailer ufficiale della serie Apple TV+

Ecco il trailer ufficiale di For All Mankind 4, la quarta stagione della serie di Apple TV+ in uscita a novembre.

Online è stato pubblicato il trailer ufficiale di For All Mankind 4, lo space drama di Apple TV+ che racconta cosa sarebbe accaduto se la corsa verso la Luna fosse stata vinta dai russi anziché dagli americani.

La nuova stagione della serie farà un salto avanti nel tempo di quasi un decennio dagli eventi della terza stagione per vedere come vari personaggi, vecchi e nuovi, mirano a far avanzare gli Stati Uniti nella ricerca spaziale.

Entrando nel nuovo millennio negli otto anni trascorsi dalla terza stagione, Happy Valley ha rapidamente ampliato la sua presenza su Marte trasformando ex nemici in partner. Nel 2003, il focus del programma spaziale si è rivolto alla cattura e all’estrazione di asteroidi estremamente preziosi e ricchi di minerali che potrebbero cambiare il futuro sia della Terra che di Marte. Ma le tensioni latenti tra i residenti della base internazionale, ormai in espansione, minacciano di distruggere tutto ciò per cui stanno lavorando.

A realizzare questa nuova stagione ci sono Ronald D. Moore, Ben Nedivi e Matt Wolpert.

For All Mankind 4 farà il suo esordio sulla piattaforma Apple TV+ il 10 novembre. Mentre il finale verrà proposto il 12 gennaio 2024.