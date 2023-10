DC Comics rilancia le storie a fumetti di Elseworlds

Durante il New York Comic-Con 2023 è stata annunciata un’importante notizia da parte di DC Comics: la casa editrice tornerà a raccontare storie ambientate negli Elseworlds.

DC Comics ha annunciato che rilancerà ufficialmente Elseworlds all’inizio del 2024. Tra i titoli annunciati ci sono la serie in sei numeri incentrata su Deathstroke dal titolo Dark Knights of Steel: Allwinter; e poi ci sta DC vs. Vampires: World War V in dodici numeri; Green Lantern Dark; Gotham di Gaslight: The Kryptonian Age; e poi ci sono opere originali come Batman the Barbarian di Greg Smallwood, e Batman: Nightfire di Clay e Seth Mann.

Inizialmente Elseworlds è stato lanciato nel 1991 e offriva storie che si svolgono al di fuori della continuità principale della DC, con titoli come Kingdom Come, Superman: Red Son e Justice League: The Nail.

Ben Abernathy di DC ha dichiarato: