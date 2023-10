Xbox Series S: Starter Bundle con Game Pass Ultimate annunciato da Microsoft

Microsoft ha annunciato oggi l’arrivo dello Starter Bundle di Xbox Series S, ovvero un nuovo pacchetto che include oltre alla console Series S anche un abbonamento di 3 mesi a Xbox Game Pass Ultimate. Il bundle arriverà il prossimo 31 ottobre 2023, anche in Italia.

Oltre alla versione standard di Xbox Series S in colorazione bianca con 512GB di memoria interna, lo Starter Bundle offre quindi la possibilità di accedere all’ampio catalogo di Xbox Game Pass che lo scorso mese si è arricchito di titoli molto apprezzati dalla critica ossia Starfield e Lies of P.

Il prezzo dello Starter Bundle è di 299 euro. Considerando che tre mesi di abbonamento a Ultimate corrispondono a 45 euro, la riduzione di prezzo applicata al pacchetto intero permette di avere questi tre mesi di abbonamento totalmente in regalo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che livello di abbonamento Ultimate di Xbox Game Pass include anche l’abbonamento EA Play, il servizio gaming di Electronic Arts che vi permette di accedere a giochi come FIFA, Madden, Battlefield, It Takes Two, Unravel e tanti altri e l’accesso a Xbox Cloud Gaming su PC, console Xbox o sistemi mobile.