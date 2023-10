World of Warcraft: 1,5 milioni di $ raccolti dai giocatori per i soccorsi in Ucraina

I player di World of Warcraft, hanno raccolto ben 1,5 milioni di dollari per portare rapidi soccorsi in Ucraina tramite l'organizzazione BlueCheck.

Il team di sviluppo di World of Warcraft ha condiviso quanti soldi sono stati raccolti tramite la campagna di beneficenza delle mascotte a favore di BlueCheck Ukraine. Grazie alla generosità della community di World of Warcraft, il team ha raccolto più di 1,5 milioni di dollari dalle vendite del “Pacchetto Mascotte per l’Ucraina”. Questo pacchetto forniva due mascotte di gioco: una per Dragonflight e una per Wrath of the Lich King Classic. A luglio, il team ha annunciato che le vendite del pacchetto di mascotte fino al 29 agosto sarebbero state devolute a BlueCheck Ukraine per il supporto all’opera umanitaria d’emergenza in Ucraina.

BlueCheck Ukraine, co-fondata dall’attore e attivista Liev Schreiber nel 2022, identifica, vaglia e fornisce fondi finanziari urgenti alle ONG ucraine, aiutando le iniziative che offrono un’assistenza umanitaria fondamentale in grado di salvare vite umane sul campo nella guerra russa contro l’Ucraina. La partnership tra WoW e BlueCheck sta fornendo risorse critiche, proprio in questo momento, alle seguenti organizzazioni:

Ukraine Assistance Organization (UAO)

La UAO fornisce assistenza medica gratuita e medicinali vitali direttamente nelle case e nei villaggi rurali. La UAO finanzierà squadre mediche mobili per fornire servizi medici a domicilio ai pazienti che non possono raggiungere le strutture sanitarie in regioni come Kherson, Mykolaiv e Odessa, comprese le città e le aree circostanti. Nei prossimi mesi questi team diagnosticheranno e cureranno più di 3.500 pazienti, fornendo loro farmaci gratuitamente.

Project Victory

Project Victory è un’organizzazione no-profit fondata da veterani di guerra che fornisce cibo, alloggio, forniture mediche e risorse essenziali alle persone nelle aree colpite dalla guerra. Le sovvenzioni finanzieranno un container di forniture mediche urgenti per un ospedale nella città di Zaporizhzhia. Questi fondi garantiranno che nove ospedali in prima linea possano ricevere più di un milione di dollari in forniture mediche.

Lviv INSO

La Filarmonica si è trasformata da orchestra in un centro per attività per il soccorso umanitario. Attualmente fornisce alle istituzioni mediche dell’Ucraina orientale medicinali indispensabili e veicoli per la rianimazione. La sovvenzione consentirà il proseguimento delle operazioni in corso e l’acquisto di forniture umanitarie urgenti per le aree in prima linea.

Voices of Children

La Voices of Children Charitable Foundation offre sostegno ai bambini con disabilità e, in particolare, a quelli affetti da ASD (disturbo dello spettro autistico). La sovvenzione finanzierà la terapia per almeno 100 bambini con l’ASD, comprese sessioni di gruppo per i genitori e programmi psicoeducativi. Inoltre, finanzierà una conferenza internazionale sulla protezione dei diritti e della salute mentale dei bambini in guerra.

Save Peace in Ukraine

Save Peace in Ukraine è una ONG che fornisce aiuti umanitari a paesi, città e regioni ucraine, e prevede di distribuire 180.000 pasti pronti a 6.000 persone che non possono provvedere a se stesse. Ogni destinatario riceverà 30 pasti pronti per 15 giorni di nutrizione completa.

Starenki

Starenki assiste più di 2.000 anziani ucraini, principalmente pensionati senza famiglia, con attività sociali, fornitura di cibo e supporto igienico. Il finanziamento sosterrà circa 8 mesi di costi operativi dei programmi per anziani soli.

Cash for Refugees

Cash for Refugees fornisce assistenza sotto forma di denaro contante alle persone sfollate a causa della guerra in Ucraina.L’organizzazione si concentra sui più vulnerabili: donne con bambini, anziani e disabili. Le sovvenzioni consentiranno all’organizzazione di continuare a fornire assistenza in denaro alle persone bisognose di tutto il paese, raggiungendo più di 600 famiglie con bambini piccoli e anziani fuggiti dalle aree colpite dalla guerra.

SpivDiia

SpivDiia è una delle più grandi piattaforme di beneficenza completamente ucraina e ha centri di supporto in quasi tutte le regioni del paese. I centri controllano e rispondono alle richieste che i cittadini ucraini colpiti dalla guerra fanno alle linee dirette governative e alla loro piattaforma online.

Il programma finanzierà consulenza psicologica online per fornire oltre 1.500 consulti a 300 persone; un team di servizio mobile che lavora con i bambini sia nelle città che nelle comunità remote; supporto alimentare per la prima linea, comprese le regioni di Kharkiv, Zaporizhzhya, Dnipro, Donetsk, Mykolaiv e Odessa.

TAPS Ukraine

TAPS Ukraine si prende cura delle famiglie che hanno perso i propri cari durante la guerra e al momento ne assiste più di 500. Le sovvenzioni contribuiranno a completare la costruzione del TAPS Ukraine Resilience Center a Dnipro, che offrirà a oltre 10.000 ucraini servizi e formazioni riguardanti il benessere mentale, la risoluzione dei traumi e le cure mediche di emergenza.

Move Ukraine

Move Ukraine fornisce comunità di accoglienza sostenibili e posti di lavoro agli ucraini che sono stati colpiti o che stanno tornando a casa ma non hanno più un posto dove vivere. Programmi finanziati: fornitura di rifugi con alloggi permanenti per sfollati interni a Kharkiv e Lviv grazie anche al cofinanziamento dei comuni locali.

