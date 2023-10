Rick and Morty: Zack Snyder interessato a farne un film

Il creatore di Rick and Morty, Dan Harmon, avrebbe incontrato Zack Snyder per parlare di un possibile film.

Il creatore di Rick and Morty, Dan Harmon, ha rivelato di aver avuto degli incontri con Zack Snyder, e che il popolare regista sarebbe interessato a realizzare un film su Rick and Morty.

Ecco le parole di Dan Harmon:

La mia idea sarebbe semplicemente quella di prendere un’avventura di Rick e Morty…e farla durare 90 minuti. Sarebbe meglio lavorare al film mentre la serie è in corso, perché non penso che dovrebbe ispirarsi al cartone per poi cambiare tutto. Con Zack Snyder alla guida si potrebbe fare qualcosa di davvero forte con Rick and Morty.

Che poi ha continuato:

Vorrei si facesse una Snyder Cut del film, e poi voglio proporre la versione del regista di una versione tagliata da Snyder, così possiamo avere un film di Rick and Morty di sei ore, con tre ore in bianco e nero.

Sembra che Zack Snyder sia un grande fan della serie animata su Rick and Morty, e per questo motivo il regista avrebbe avuto delle conversazioni con la Warner Bros. per la realizzazione i un possibile lungometraggio.

E con lo stesso Dan Harmon che vedrebbe bene Zack Snyder come persona a capo di un progetto del genere sui suoi personaggi sembra che il tutto possa concretizzarsi.