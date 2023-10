Marvel Studios: cambiano le strategie sulle serie TV

I Marvel Studios, già con Daredevil: Born Again, stanno riprogrammando il modo di fare serialità in TV e con lo streaming.

I Marvel Studios hanno deciso di cambiare le strategie sulla produzione delle serie TV. Ed a farne le spese, in primis, è la produzione su Daredevil: Born Again, che ha appena cambiato i suoi sceneggiatori, e ripartirà quasi da zero.

Brad Winderbaum, del reparto Marvel streaming, ha dichiarato:

Stiamo cercando di combinare la tradizione Marvel con quella televisiva. Vogliamo onorare al massimo queste storie, combinandole con il modo di fare narrazione in TV.

E poi ha aggiunto:

Abbiamo bisogno di persone della produzione che si occupino esclusivamente di televisione e di streaming, perché si tratta di forme di narrazione e comunicazione diverse.

Ed ha concluso:

Le persone devono vedere queste produzioni, al di là del fatto che si colleghino ad altri progetti, o che ci siano personaggi che appariranno in un film.

Fino ad ora i Marvel Studios avevano evitato di commissionare episodi pilota, ed avevano lasciato la coordinazione delle serie TV al reparto dirigenziale. Sembra, però, che possa essere creato un settore appositamente dedicato alle serie Marvel.

Il livello delle produzioni televisive della Casa delle Idee ha portato a fare delle riflessioni, e, tra queste, c’è anche l’idea di lavorare meno su delle miniserie e più su serie televisive con diverse stagioni in programma.

Sembra quindi che l’approccio dei Marvel Studios verso il piccolo schermo sia destinato decisamente a cambiare. Dal 2021 ad oggi, ovvero dal lancio di WandaVision, i Marvel Studios avrebbero prodotto più di 50 ore per la televisione, e sembra essere arrivato il momento di una ripartenza.