Keith Giffen: morto il co-creatore di Lobo e Rocket Raccoon

Keith Giffen, il co-creatore di personaggi come Lobo, Blue Beetle e Rocket Raccoon è scomparso a 70 anni.

Keith Giffen è stato un fumettista importante sia per la Marvel che per la DC Comics, lo sceneggiatore è morto all’età di 70 anni, dopo essere stato il co-creatore di personaggi come Lobo, Blue Beetle e Rocket Raccoon.

Keith Giffen se n’è andato a causa di un infarto, dopo aver accusato un malore il 9 ottobre, arrivando alla morte il giorno seguente. Il personaggio di Rocket Raccoon fu creato da Giffen per Marvel Preview #7.

Mentre in DC Comics lavorò a Legion of Super-Heroes, e negli anni Ottanta si occupò di personaggi come Doctor Fate, Amethyst, Aquaman, e Ambush Bug.

La nascita di Lobo è stata il frutto di un suo lavoro fatto assieme a Roger Slifer. Negli anni duemila fu coinvolto nella realizzazione della prima serie dedicata al Blue Beetle di Jaime Reyes.

Il mondo del fumetto supereroistico americano si è stretto attorno alla morte di Keith Giffen, con messaggi arrivati da personaggi come Dan Jurgens. L’autore de La Morte di Superman ha dichiarato:

Quando si tratta di puro talento creativo e capacità di elaborare grandi idee, una dopo l’altra, nessuno è stato meglio di Keith Giffen. Lavorare con lui è stata una di quelle esperienze divertenti e creative sulle montagne russe che hanno reso qualsiasi progetto più divertente. R.I.P, amico mio.