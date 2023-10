Il campione dell’asteroide Bennu contiene carbonio e acqua, la NASA conferma

La NASA ha svelato emozionanti dettagli dal campione dell’asteroide Bennu, riportato sulla Terra dalla missione OSIRIS-REx. Con un’età di 4,5 miliardi di anni, il campione si presenta come una sorta di capsula del tempo, contenente indizi preziosi sull’origine del nostro sistema solare e, forse, sulla vita stessa. I primi risultati delle analisi mostrano una straordinaria ricchezza di carbonio, elemento essenziale per la vita, e la presenza di molecole d’acqua intrappolate nei minerali argillosi.

Alla scoperta dei segreti del nostro passato

Il capo della NASA, Bill Nelson, ha dichiarato che il campione di Bennu è il più grande mai riportato sulla Terra e svolgerà un ruolo cruciale nello studio delle origini della vita. Mentre questa scoperta iniziale è entusiasmante, il vero lavoro scientifico deve ancora iniziare. Gli scienziati continueranno a caratterizzare il campione nei prossimi due anni, con la speranza di comprendere meglio la formazione del sistema solare e di raccogliere nuovi indizi sulla potenziale semina di elementi vitali da parte di corpi celesti come Bennu. Con il 70% del campione conservato per ulteriori ricerche, il mondo scientifico si prepara a esplorare i segreti del Tesoro di Bennu per le generazioni a venire.