Dead Island 2 Haus: in arrivo la prima, grande espansione del noto videogioco

Lasciatevi trasportare in un paesaggio onirico surreale e psico-horror mentre indagate su una setta misteriosa a Malibù in Dead Island 2 Haus, la prima espansione della storia di Dead Island 2. Dead Island 2 Haus porta i giocatori in una storia completamente nuova, dove una setta segreta techno-death di un miliardario combatte per la sopravvivenza nel bel mezzo della Zompocalypse. Haus sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Epic Games Store) il 2 novembre.

Haus è un simbolo del nuovo futuro, come profetizzato dall’enigmatico leader Konstantin. In Haus, i giocatori dovranno combattere con nuove armi e carte, affrontando legioni di zombie intenzionati a massacrarli. Haus è ambientato in una location completamente nuova, una misteriosa ed elegante villa a Malibu dove i limiti della moralità sono spinti al massimo. Questo luogo da incubo funge sia da santuario che da macchina per strappare la carne e raccogliere l’anima. I giocatori si muoveranno in uno squilibrato labirinto di biomi dove l’architettura razionale è sovvertita da spazi narrativi in espansione.

I giocatori avranno a disposizione nuovi strumenti di uccisione per sopravvivere all’orrore:

K-ROSSBOW – realizzato con precisione e letalità, scatena una devastante potenza di fuoco a lungo raggio e fa esplodere cervelli zombificati con facilità.

Hog Roaster – il biglietto definitivo per un’uccisione viscerale mentre si macellano e si grigliano zombie contemporaneamente

Isole dei morti – per alleggerire il peso delle vostre spalle mentre distruggete i nemici non-morti fino all’oblio

8 nuove carte abilità: arricchiranno il cacciatore di giocatori con un arsenale più ampio di abilità.

Ambientato a L.A., o HELL-A come è stata rinominata in Dead Island 2, i giocatori giocano nei panni di uno dei sei sopravvissuti divenuti “slayer” – Amy, Bruno, Dani, Ryan, Carla e Jacob – ognuno con la propria personalità e una gamma unica di abilità, che può essere personalizzata utilizzando il nuovissimo sistema di Skill Card. Con la città in quarantena a causa di un virus mortale, tocca allo slayer – in qualche modo immune – intraprendere un epico viaggio pulp, così che possa incontrare un folle cast di personaggi ed esplorare luoghi famosi come Beverly Hills, Venice Beach e Santa Monica per scoprire la verità che si cela dietro l’epidemia.

