The Iron Claw: il trailer del film biopic sul wrestling con Zac Efron

Zac Efron è il protagonista del film biopic The Iron Claw, di cui è stato da poco diffuso il trailer. Si tratta di una produzione A24. Il lungometraggio uscirà al cinema negli Stati Uniti il 22 dicembre.

Ecco il filmato di The Iron Claw.

Accanto a Zac Efron recita nel film Jeremy Allen White. Diretto da Sean Durkin, il film segue Efron nei panni del wrestler Kevin Von Erich, conosciuto anche come il Guerriero d’Oro, un membro della famosa dinastia di wrestling Von Erich.

Jeremy Ellen White interpreta, invece, Kerry Von Erich, il fratello di Kevin che ha anche gareggiato nella divisione dei pesi massimi. Holt McCallany interpreta Fritz Von Erich, il padre di Kevin e Kerry, tre volte campione del mondo.

Il film racconta le vite dei membri della famiglia e descrive la lor ascesa e caduta. Nel cast figurano anche Lily James, Maura Tierney e Harris Dickinson.

Ricordiamo che A24 ha prodotto, fino ad ora, film come Everything, Everywhere all at Once e Priscilla.

