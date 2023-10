Priscilla: Sofia Coppola voleva fare una raccolta fondi perché il budget era troppo basso

Nonostante Priscilla sia stato ben accolto durante la Mostra del Cinema di Venezia, si tratta di un film nato in mezzo a tante difficoltà. La regista Sofia Coppola, infatti, voleva addirittura realizzare una raccolta fondi, attraverso una partita di Pickleball, per poter allungare le riprese di un giorno.

Questo è quanto è stato riportato da Variety. Ecco le parole di Sofia Coppola a riguardo:

Pensavo che Jacob Elordi potesse giocare a pickleball per raccogliere fondi per allungare ancora un po’ le riprese. Il nostro budget era sempre limitato, basso, e io pensavo: ‘Chissà se potrei organizzare una partita di pickleball con Jacob per raccogliere fondi per avere un giorno in più di riprese.’ Non l’abbiamo fatto, ma era un’idea. Lui mi ha assecondata, anche se non era entusiasta della cosa. Penso che associasse la cosa, ad esempio, alle mamme di Malibu.