PS5: le cover del vecchio modello non saranno compatibili con la “slim”

Sony ha confermato che le cover dell’attuale modello di PS5 non saranno compatibili con i nuovi modelli slim. La nuova versione di PlayStation 5, del resto, ha un design leggermente diverso, più asciutto e con una scocca che risulta tagliata a 3/4 dell’altezza rispetto al modello attuale e dunque non risulta compatibile con le cover attualmente in commercio.

Nel confermare la notizia, Sony ha anche annunciato che ad inizio del prossimo anno arriveranno però anche le nuove cover che includeranno anche una versione completamente nera e tutte le colazione della collazione Deep Earth (ovvero rosso vulcanico, blu cobalto e argento). Ma non è tutto: Sony sta già pensando ad altri colori per le nuove cover che verranno rilasciati nel corso del prossimo anno.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il nuovo modello slim di PS5 è più piccolo del 30% e più leggero del 18% e del 24% rispetto ai modelli precedenti. Arriverà in due modelli: uno con lettore ottico e uno senza. Questi nuovi modelli presentano un design differente con una linea che spezza in due la scocca e che permette a chi ha acquistato il modello Digital di comprare il lettore ottico a parte e trasformare la sua console in un modello Standard.Inoltre, nel pacchetto non sarà presente la base per usare la console in verticale, che sarà venduta a parte per 29.99€.

La nuova PS5 sarà disponibile da novembre 2023 negli USA e successivamente arriverà nel resto del mondo. Non vi è una data precisa per l’Italia. Il prezzo sarà di 549,99€ per il modello con lettore e di 449,99€ per il modello senza lettore.