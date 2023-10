PizzaSpy, annunciata la nuova avventura grafica dagli autori di Detective Gallo

Footprints Games, il talentuoso team italiano autore di Detective Gallo, ha annunciato l’arrivo di PizzaSpy, nuova avventura grafica action-comedy che ha come protagonista un simpatico agente segreto. L’annuncio è stato accompagnato anche da un primo teaser trailer che trovate qui sotto e che ci permette di dare uno sguardo ai personaggi e alle atmosfere di questo nuovo interessante progetto.

PizzaSpy è una nuova avventura grafica che parodizza il genere spionistico mettendoci nei panni di Ace Cook, un agente segreto un po’ particolare. Pronto a tutto e armato di improbabili PizzaGadget, dovremo viaggiare in giro per il mondo per sventare una pericolosa minaccia gastronomica a livello globale.

Impreziosito da sequenze disegnate e animate a mano, questa gustosissima avventura ci permetterà di agire in Modo Diretto o in Modo Furtivo, risolvendo situazioni in modo sempre differente ed effettuando scelte narrative che avranno un impatto sugli eventi e sul finale della storia che cambierà in base alle decisioni prese nel corso dell’avventura.

Leggiamo la sinossi ufficiale del gioco:

Dopo secoli di oblio riemerge dal passato una misteriosa organizzazione: i suoi agenti segreti si fanno chiamare PizzaSpie! Le PizzaSpie operano a un livello più alto rispetto agli agenti governativi e mantengono il totale anonimato grazie all’uso di armi e dispositivi biodegradabili che non possono essere individuati dai normali controlli di sicurezza. Questo rende le PizzaSpie letali e al tempo stesso libere di agire in ogni circostanza e al di sopra di ogni giurisdizione.

Il loro scopo? Tutelare l’equilibrio mondiale da ogni pericolo gastronomico…

L’agente segreto Ace Cook verrà reclutato suo malgrado per completare una delicatissima missione: fermare il terribile “El Cocinero”. Questo il nome in codice di uno Chef Saucier criminale che, mettendo in atto una serie di attentati culinari in giro per il mondo, intende diventare il più grande cuoco di tutti i tempi…

Pizza Spy arriverà nel 2025. Il lancio della campagna kickstarter avverrà partire dai primi mesi del 2024, periodo in cui verrà rilasciata anche una prima demo giocabile.