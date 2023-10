Nightmare on Elm Street: il regista di Boogeyman vorrebbe lavorare sul franchise

Sembra che il franchise di Nightmare on Elm Street faccia gola un po’ tutti a Hollywood. E dopo l’interessamento di Jason Blum, anche il regista di The Boogeyman, Rob Savage, ha parlato del suo desiderio di lavorare sulla saga.

Ecco cosa ha detto a riguardo:

Se dovessi parlare di un progetto su cui vorrei lavorare, mi viene subito in mente Nightmare on Elm Street. Sono sicuro che lo sia per la maggior parte dei registi horror. So che c’è qualche problema di diritti, quindi non so se Nightmare on Elm Street riprenderà presto ad avere dei progetti in lavorazione.