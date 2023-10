Loki 2 è il secondo migliore esordio su Disney+ nel 2023

Loki 2 ha già ottenuto degli ottimi risultati grazie al suo esordio su Disney+, considerando il fatto che possiamo parlare del secondo migliore esordio sulla piattaforma streaming in questo 2023.

Dopo tre giorni su Disney+, Loki ha ottenuto 10.9 milioni di visualizzazioni. Si tratta di un risultato inferiore solo alla terza stagione di The Mandalorian.

Si è avvicinato, invece, a questo risultato la serie TV Ahsoka, che è arrivata a 14 milioni di visualizzazioni a livello globale, ma in cinque giorni.

Il produttore Kevin Wright ha detto sulla serie Loki e su Tom Hiddleston:

C’è un sacco di materia prima in lui come attore. Se viene spinto in cinque direzioni diverse, ti darà quelle performance su misura per ognuna di quelle. Se foste sul set, quello che vedreste sarebbe Tom Hiddleston esibirsi con tutto il suo cuore. E gran parte del dolore che deriva nelle sue performance è perché è un qualcosa di insito in lui.