Elden Ring: Shadow of Eritree, la data d’uscita è stata svelata da un insider?

Un insider potrebbe aver rivelato la data di uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, l’attesissima espansione dell’open world di FromSoftware. L’indiscrezione proviene dallo YouTuber Ziostorm, noto per essere una personalità alquanto informata sui progetti del team di Hidetaka Miyazaki visto che in passato è stato l’artefice di alcune soffiate che poi si sono rivelate corrette. Ebbene, stando a quanto rivelato dall’insider Shadow of Erdtree uscirà il 5 febbraio del 2024, quasi due anni dopo l’uscita del gioco base.

Unverified sources are telling me that Elden Ring DLC is planned to be shown at The Game Awards with a release date of February 5th, 2024.

These sources have shown signs of insight, but nothing concrete. Consider this just a rumor for now. pic.twitter.com/KI1mQIfzMs — Ziostorm (@Ziostorm1) October 9, 2023

L’insider ha inoltre affermato che l’annuncio della data dovrebbe avvenire in occasione dei The Game Awards 2023 con tanto di trailer di gameplay. Ricordiamo che ad oggi l’espansione non si è effettivamente mai mostrata e che ancora non abbiamo informazioni dettagliate sui contenuti dell’espansione.

La voce riportata da Ziostorm appare tra l’altro in linea con un’altra indiscrezione emersa la scorsa settimana che piazza l’uscita di Shadow of Erdtree ad inizio febbraio. Un periodo del tutto plausibile, se pensiamo a quanto emerso nel resoconto finanziario di Kadokawa, la compagnia che possiede FromSoftware, in cui il lancio del DLC di Elden Ring viene posizionato entro l’anno fiscale 2024.

Come se non bastasse, infine, è emerso anche che qualche settimana fa Geoff Keighley ha fatto visita a FromSoftware, facendo nascere dunque sospetto che qualcosa effettivamente stia bollendo in pentola. Che l’annuncio della data d’uscita sia davvero alle porte? Staremo a vedere.

