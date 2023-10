Daredevil: il fumetto è stato accusato di antisemitismo

Arrivano dagli Stati Uniti delle accuse di antisemitismo su un personaggio introdotto nella run di Daredevil, che, secondo quanto riferito da alcuni esperti, avrebbe degli elementi che sarebbero riconducibili alla comunità ebraica.

Ecco una pagine che mostra il villain di Daredevil.

Secondo Malka Z. Simkovich, direttrice degli studi cattolico-ebraici presso la Catholic Theological Union di Chicago:

Naso e barba adunchi, così come la fronte rugosa e segnata dalle intemperie, e le corna, suggeriscono la figura di un rabbino demoniaco. Ed il fatto che Matt Murdock (che ora è un prete cattolico ndr) stia combattendo il demone con una croce, non fa altro che aggravare i problemi. Questa illustrazione si ispira ad un’antica tradizione di demonizzazione degli ebrei nella letteratura e nell’arte per rappresentare uno scontro tra il bene e il male.