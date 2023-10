Street Fighter festeggia i 50 anni dell’hip hop con un album musicale celebrativo

I festeggiamenti per il 50° anniversario dell'hip hop continuano con la pubblicazione della colonna sonora originale firmata "Street Fighter".

Annunciata per la prima volta nel luglio 2023, Capcom, NERDS Clothing e i produttori di dischi di platino Steel Sessions hanno pubblicato ufficialmente una colonna sonora hip hop originale ispirata ai panorami, ai suoni e all’azione del franchise di Street Fighter, disponibile ora a livello globale su tutte le principali piattaforme di streaming digitale tramite MNRK Music Group. L’uscita fisica della colonna sonora è prevista per il quarto trimestre del 2023 e sarà disponibile esclusivamente negli Stati Uniti.

L’album celebra il 50° anniversario dell’hip hop e dell’ultimo capitolo della leggendaria serie Street Fighter, Street Fighter 6, disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. “Street Fighter 6 x NERDS Clothing presents Steel Sessions” vede la partecipazione dei migliori artisti hip hop, tra cui Benny the Butcher/Black Soprano Family, Royce da 5’9″, Dave East, DNA, Papoose, Sheek Louch, Styles P, Grafh, Smoke DZA e altri ancora. L’elenco completo dei brani è disponibile qui di seguito e i giocatori di Street Fighter 6 possono rimanere sintonizzati per ulteriori notizie sull’album, in arrivo nei prossimi mesi.

“Street Fighter 6 x NERDS Clothing presents Steel Sessions” lo trovate su Spotify a quest’indirizzo. Questa la lista dei brani:

“Intro” – HipHopGamer

“Street Fighting” – Dave East

“Perfect” – Black Soprano Family: Benny the Butcher, Heem, & Rick Hyde

“Blood On Me” – D-Block

“Evil Ryu” – Charlie Clips

“Already Up” – Royce da 5’9″ & Courtney Bell

“I Got Next” – Nino Man

“Final Boss” – Smoke DZA

“GG” – Real.Novus

“Prada Purna” – Prada Mama

“No E.Honda’s” – Nym Lo

“Violent Ken” – DNA

“Toe Tag” – Al-Doe

“Wrong One’s” – Oswin Benjamin, Iman Nunez & Aaron Green

“Southpaw” – Papoose

“Power” – Grafh

“Sonic Boom” – Mega Ran & Dezzy Yates

Il franchise di Street Fighter celebra attualmente il suo 36° anniversario e da tempo ha uno stretto legame con la musica e la cultura hip hop, che viene riproposta in primo piano nell’ultimo capitolo, Street Fighter 6, che ha già superato i due milioni di copie vendute dal lancio.

Leggi anche: