Persona Collection disponibile a sorpresa per PC e console, vediamo prezzo e dettagli

Atlus ha lanciato a sorpresa Persona Collection, una raccolta che include Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal. Il pacchetto è ora disponibile per PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e Xbox One.

Come sappiamo, la serie targata Atlus è tornata di recente sotto i riflettori con l’annuncio dell’arrivo di Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica due nuove esperienze che andranno ad ampliare l’immaginario del celebre franchise nipponico. E ora, come se non bastasse, gli appassionati potranno recuperare tre grandi avventure della saga in un unico grande pacchetto disponibile al prezzo di 89,99 euro con un risparmio di ben 10 euro sul costo totale dei tre titoli.

Ciascuno dei tre titoli presenti nel pacchetto è disponibile nella sua versione definitiva, dunque con tutti gli extra e i contenuti aggiuntivi inclusi. Persona 5 Royal include, ad esempio, 40 contenuti aggiuntivi, compreso un semestre e un personaggio aggiuntivi, non presenti nel gioco base.

Se siete interessati trovate la Persona Collection su PlayStation Store per PS5 e PS4 da qui, su eShop per Nintendo Switch da qui, per Xbox Series X|S e One a questo indirizzo e infine la versione PC su Steam tramite questo link.