Il Gladiatore 2: Ridley Scott descrive il personaggio di Denzel Washington

Tra i protagonisti de Il Gladiatore 2 ci sarà anche Denzel Washington, e Ridley Scott ha voluto descrivere le caratteristiche del personaggio che andrà a interpretare il popolare attore.

Ecco le sue parole:

Per quanto riguarda il personaggio di Denzel…c’erano gladiatori che con alcune delle loro imprese potevano davvero guadagnarsi la libertà, qualora fossero rimasti in vita. Quello era il patto. Quindi siamo andati proprio ad analizzare questo aspetto, in profondità. Da dove viene? Come è stato preso? Fu marchiato e registrato con un marchio sul petto come schiavo. Ecco come entra nella storia. È un uomo ricco che porta ancora rancore.