Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, questa sera in prima tv su Sky

Su Sky Cinema Uno e NOW arriva oggi, in prima TV, il divertente Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, tratta dal classico gioco di ruolo da tavolo.

Arriva in prima tv su Sky Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, epico film di azione e avventura basato sul leggendario gioco da tavolo, da lunedì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 su Sky Cinema Action), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Con un cast stellare che comprende Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant, insieme a Chloe Coleman and Daisy Head, il film è diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, con una storia di Chris McKay e Michael Gilio e una sceneggiatura di Jonathan Goldstein, John Francis Daley e Michael Gilio.

Sinossi:

Adattamento del franchise di giochi più venduto (con 1 miliardo di dollari di vendite di libri e giochi) di Hasbro, Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri è un’avventura esaltante e ricca di azione, in cui un affascinante ladro e una banda di improbabili avventurieri danno vita a un’epica rapina per recuperare una reliquia perduta. Le cose però vanno pericolosamente male quando si scontrano con le persone sbagliate. Il film, diretto dai registi John Francis Daley e Jonathan Goldstein, racconta lo storia di Edgin, un suonatore di liuto e furfante, ex membro degli agenti segreti noti come Arpisti. Ora viaggia accanto alla barbara Holga e, insieme a lei, dovrà mettere insieme una squadra per affrontare a una terribile minaccia di cui si sente responsabile. Al suo fianco si avventureranno, tra “draghi e segrete”, lo stregone Simon, la druida Doric, e il paladino Xenk, tutt’altro che entusiasta dei metodi criminali di Edgin – che dovrà vedersela anche il vecchio compagno Forge Fiztwilliam. Il cast d’eccezione composto da Michelle Rodriguez, Chris Pine, Sophia Lillis, Regé-Jean Page, Justice Smith e Hugh Grant dà vita a questa storia incredibile, ambientata in un mondo straordinario e ricco di magia.

