Bonus elettrodomestici 2024: cosa c’è da sapere

Il bonus elettrodomestici previsto per il 2024 in Italia è destinato a beneficiare molte famiglie. Questa misura di sostegno è parte della Legge di Bilancio e offre un aiuto economico, che varia in base all’ISEE della famiglia o dell’individuo richiedente, con un massimo del 30% del prezzo del prodotto. Ad esempio, per chi ha un ISEE superiore a 25.000 euro, il limite sarà di 100 euro, mentre per chi ha un ISEE inferiore, potrebbe superare i 200 euro.

È importante notare che per ottenere il bonus, non basta solo acquistare il nuovo elettrodomestico, ma è necessario anche smaltire correttamente il vecchio, preferibilmente attraverso il riciclo. Questa misura mira non solo a sostenere le famiglie a basso reddito ma anche a ritirare dal mercato le apparecchiature obsolete, contribuendo all’efficienza energetica.

Per essere beneficiari del bonus, bisognerà rientrare in una fascia di ISEE adeguata, poiché il valore dell’incentivo è legato al reddito posseduto. Inoltre, ci sono specifiche classi energetiche da seguire per i diversi tipi di elettrodomestici, come classe A o superiore per lavatrici e asciugatrici, classe C o superiore per lavastoviglie, e classe D o superiore per frigoriferi e congelatori.

Le procedure per richiedere l’incentivo non sono ancora state pubblicate, ma saranno disponibili una volta che il Decreto sarà approvato. Questo bonus non solo aiuterà le famiglie, ma anche promuoverà l’uso di elettrodomestici più efficienti dal punto di vista energetico, contribuendo così alla sostenibilità ambientale.